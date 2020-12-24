18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:59

Детские лагеря Ленобласти примут 6 тысяч детей на новогодних каникулах

фото ЗакС политика Детские лагеря Ленобласти примут 6 тысяч детей на новогодних каникулах

Во время зимних каникул около шести тысяч детей посетят оздоровительные лагеря Ленинградской области, оповестили в пресс-службе администрации региона. В частности, уехать за город смогут дети медработников - причем на безвозмездной основе.

"Всего в регионе на зимних каникулах будет открыто 30 оздоровительных организаций. Учреждения оздоровления будут работать при 50% загрузке, родители будут наблюдать за отдыхом с помощью онлайн-платформ", - уточнили в областной администрации.

Ранее в понедельник региональный глава Александр Дрозденко подписал очередное антивирусное постановление о новых ограничениях в Ленобласти.

Как указано в документе, зимние смены в детских лагерях будут организованы при 50-процентном наполнении групп. При этом заезд отдыхающих должен быть одновременным до 30 декабря.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:59 Муниципал: Депутаты МО "Гражданка" написали послания Деду Морозу

16:57 У метро "Проспект Большевиков" появилась перехватывающая парковка

16:50 "Нет никакого произвола": Ограничения Беглова обсудили в Уставном суде

16:33 Госдума одобрила проект закона о штрафах за нарушение финансирования митингов

16:09 Муниципал: Нуждающиеся в транспорте активисты пустили по Шушарам "трамвай Беглова"

15:36 Удальцову назначили 10 суток ареста, в суде он объявил голодовку

15:22 Глава Ростуризма нашла "беспрецедентными" меры поддержки петербургского турбизнеса

14:55 "Зарубка на моём сердце": Макаров рассказал о деле Романа Коваля и депутатских поправках

14:50 В Москве открывают вакцинацию для силовиков и духовенства

14:25 В Купчино построили хоккейную академию имени Харламова

14:16 "У отдельных есть желание вытолкнуть меня из ЗакСа": Макаров не намерен участвовать в грядущих выборах в Госдуму

13:40 "Вирус и днем не спит": Макаров выступил против закрытия общепита после 23:00

13:07 Госдума одобрила законопроект о четырехкратном увеличении штрафов за неповиновение силовикам

12:47 Почти треть сенаторов болела коронавирусом или контактировала с зараженными

12:36 Семейную пару приговорили совокупно к 25 годам колонии по делу о госизмене из-за свадебного фото

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru