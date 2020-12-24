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17:16

Петербуржец вышел к российскому посольству в Хельсинки поддержать Навального

фото ЗакС политика Петербуржец вышел к российскому посольству в Хельсинки поддержать Навального

Возле российского посольства в финской столице одиночный пикет провел бывший кандидат в муниципальные депутаты Петербурга Петр Трофимов. На его плакате были запечатлен атрибут мужского гардероба с подписью "ФСБ - трусы Навального"

"Тот факт, что мой пикет прошел за пределами России, должен продемонстрировать, что такие действия власти и особенно исполнителей — не останутся без внимания в любой точке цивилизованного мира", - приводит его слова "МБХ Медиа Северо-Запад".

По словам Трофимова, местная полиция отнеслась к его акции благосклонно и безучастно, тогда как со стороны сотрудников посольства он заметил интерес, выразившийся в форме кратковременной слежки уже по окончании перфоманса.

Напомним, что трусы Алексея Навального стали мемом после того, как он позвонил одному из героев расследования о своем отравлении и расспросил о судьбе своей одежды. Собеседник Навального рассказал о том, что ему пришлось тщательно отмывать гульфиковую часть трусов отравленного оппозиционера для "заметания следов".

Фото: "МБХ Медиа Северо-Запад"

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