Рестораторы Петербурга просят Путина спасти их от ограничений и уволить Елина

Владельцы петербургских баров и ресторанов разместили на сайте Change.org петицию на имя президента Владимира Путина, раскритиковав действия чиновников Смольного в свете эпидемии коронавируса.

Авторы петиции считают, что наложенные на заведения общепита ограничения ничем не обоснованы и фактически "блокируют любую возможность" вести бизнес, при этом поддержки от Смольного рестораторы не получают. Они подчеркнули, что это уже привело к закрытию множества предприятий и серьезным убыткам.

Рестораторы считают, что Смольный принял ограничивающие их работу решения без привлечения специалистов, "небрежно и наспех", не продумав последствия, "основываясь только на домыслах и предположениях". "В худшем [случае] – кто-то из авторов данных решений преследует совсем иные, скрытые цели, сильно отличающиеся от заявленных", - убеждены авторы петиции.

"Почему вирус начинает распространяться сильнее после 23:00, а перед самым Новым годом уже после 19:00? И, видимо, с невероятной силой это происходит именно в саму новогоднюю ночь +/– 2 дня? Почему вирус сильнее всего распространяется в заведениях общественного питания, где плотность посетителей значительно ниже (и дополнительно снижена по требованию Роспотребнадзора), чем в большинстве других общественных мест, где ни посещаемость, ни их деятельность никак не были ограничены?" - задались вопросами рестораторы.

Отдельно авторы петиции раскритиковали вице-губернатора Петербурга Евгения Елина и его высказывания о рейдах по барам. Напомним, Елин называл применение силы правоохранителям во время рейдов "обязанностью" и говорил о том, что "насилие возможно только со стороны органов правопорядка".

"Мы считаем, что подобные высказывания порочат и дискредитируют имидж власти в глазах граждан, а также показывают полное профессиональное и служебное несоответствие чиновника такого ранга, который не понимает разницу между насилием и применением силы, не отличает право от обязанности и не знает законодательства, на которое ссылается, а соответственно, должен покинуть свой пост", - заявили авторы петиции.

Рестораторы просят Путина освободить Елина от должности вице-губернатора и поручить Смольному разработать "адекватных мер и ограничений, которые перестанут уничтожать целые отрасли" Петербурга.

Напомним, что с 30 декабря по 3 января в городе на Неве предписано закрыться всем заведениям общепита. Нововведение вызвало резкую критику местных властей со стороны рестораторов. ЗАКС.Ру рассказывал о конфликте бизнеса со Смольным.

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