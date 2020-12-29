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10:24

Пикалев вошел в состав совета директоров телеканала "Санкт-Петербург"

фото ЗакС политика Пикалев вошел в состав совета директоров телеканала "Санкт-Петербург"

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев вошел в состав совета директоров АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", сообщили в Смольном.

Пикалев занял место бывшего гендиректора АО "ГАТР" Бориса Петрова. На следующем заседании совета директоров будет избран председатель, и губернатор Александр Беглов уже предложил кандидатуру Пикалева на этот пост.

Петров был гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" до осени 2020 года, но контракт с ним продлен не был. Его место в качестве и.о. занял Сергей Сыров, затем гендиректором был назначен Александр Малькевич, который официально вступит в должность 11 января 2021 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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