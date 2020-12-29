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11:18

В Мурманской области объявлен день траура по погибшим при крушении судна "Онега"

фото ЗакС политика В Мурманской области объявлен день траура по погибшим при крушении судна "Онега"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил в регионе день траура по погибшим при крушении рыболовецкого судна "Онега" морякам.

"Сегодня Мурманская область скорбит. В нашем регионе – день траура. Это горе не только для семей. Это горе для всего города, горе для всего Севера. Наши рыбаки не вернулись домой", - написал Чибис во "ВКонтакте".

"От лица всех северян я приношу искренние соболезнования родным погибших", - добавил он.

Чибис пообещал, что правительство Мурманской области выплатит семьям погибших по миллиону рублей и уже работает над "над дополнительной адресной помощью" для каждой из них.

Судно "Онега" затонуло неподалеку от архипелага Новая Земля утром 28 декабря. Из 19 находившихся на борту моряков удалось спасти лишь двоих, остальных не нашли до сих пор. Судно могло затонуть из-за обледенения в условиях шторма. СК возбудил уголовное дело.

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