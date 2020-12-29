Петербургское "Яблоко" пожалуется в полицию на фальшивые газеты от имени партии

На территории муниципального образования "Малая Охта" неизвестные распространили газету от лица петербургского отделения партии "Яблоко", сообщил ЗАКС.Ру депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский. Он считает, что в ближайшее время подобные газеты могут появиться и в других частях города.

На первой полосе издания размещена фотография Вишневского и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, главы "Единой России" в Петербурге. В тексте говорится, будто местное отделение "Яблока" будет ликвидировано, а его сторонникам якобы порекомендуют голосовать за "Единую Россию". На последней странице газеты опубликована фотография Вишневского и новогоднее поздравление от его лица.

Депутат от "Яблока" Вишневский заявил, что это "очевидная фальшивка", в которой содержатся лживые сведения и вымышленные интервью. Он считает, что распространение такой газеты показывает, насколько оппоненты опасаются победы партии на выборах в ЗакС в 2021 году.

- Это показывает, насколько они нас боятся и меня конкретно, чтобы за девять месяцев до выборов уже фальшивки начинали от нашего имени выпускать. Обычно такое бывает только во время избирательных кампаний, - сказал Вишневский.

Он заявил, что по стилю написания текстов в газете практически уверен, кто может быть ее автором. Называть имена депутат отказался, чтобы не "делать им рекламу", заявил Вишневский.

Он добавил, что 30 декабря петербургское "Яблоко" намерено направить обращения в прокуратуру и полицию города. Партия будет требовать установить изготовителя и распространителей, сообщил Вишневский.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.