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16:51

Суд оставил в силе штраф кемеровскому блогеру за "негативную оценку Конституции"

фото ЗакС политика Суд оставил в силе штраф кемеровскому блогеру за "негативную оценку Конституции"

Кемеровский облсуд оставил в силе штраф блогеру Алексею Федорову за видео с критичным отзывом о Конституции, внимание на это обратило "МБХ медиа".

Ранее суд оштрафовал Федорова на 30 тысяч рублей по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к власти в интернете). Поводом стало видео на YouTube-канале Федорова, которое было опубликовано в середине июля. В нем Федоров рассуждал о протестах в Хабаровске, которые начались после ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В том числе блогер возмущался тем, что митинги называли несогласованными, заявляя, что это право прописано в Конституции.

Вынося решение, суд сослался на экспертизу, в которой был сделан вывод, что в видео содержится "негативная оценка Конституции", а "обоснования негативной оценки не имеется".

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