18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:55

Коронавирус унёс жизнь одного из создателей "Мемориала", историка Михаила Рогачёва

фото ЗакС политика Коронавирус унёс жизнь одного из создателей "Мемориала", историка Михаила Рогачёва

На 69-м году ушёл из жизни один из основателей "Мемориала", историк Михаил Рогачёв: причина его смерти - последствия коронавирусной инфекции. Свои соболезнования по поводу кончины знаменитого общественного деятеля принёс глава республики Коми Владимир Уйба.

Управленец подчеркнул, что Рогачёв "очень многое сделал для восстановления исторической правды". Историк на протяжении длительного времени руководил республиканским благотворительным общественным фондом жертв политических репрессий "Покаяние" и был редактором одноимённого уникального мартиролога, изданного в 12 томах.

"Республика Коми понесла невосполнимую утрату. Всем нам Михаил Борисович запомнится человеком активной жизненной позиции. Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам Михаила Борисовича, разделяю с ними боль и горечь потери", - поделился Уйба.

Коллеги Рогачёва по "Мемориалу" также выразили соболезнования на счёт его кончины.

"Огромное горе и потеря для нас всех. Скорбим вместе с близкими", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правозащитной организации.

 

*"Мемориал" внесен в реестр НКО-иностранных агентов

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:10 Беглов и члены правительства уступят прививку от COVID-19 "учителям, врачам и силовому блоку"

17:16 Дрозденко подработал автоволонтёром в помощь областным участковым врачам

16:25 Свыше 600 журналистов стали жертвами COVID-19 с начала пандемии

14:42 "Орден получите": Беглов призвал строителей в ближайшее время сдать новый корпус НИИ Скорой помощи

12:27 Комздрав опубликовал полный список телефонов пунктов вакцинации от COVID-19

12:01 Генпрокуратура назвала регионы с самыми завышенными ценами на продукты

11:15 Коронавирус подтверждён у более 24 тысяч россиян, из них свыше 3 тысяч - петербуржцы

10:33 В Петербурге снизилось количество COVID-госпитализаций

4 января, 13:35 В Петербурге экстренно с госпитализировали Олега Басилашвили: у актёра подозревают COVID-19

4 января, 12:38 Петербуржец умер в аптеке с рецептом на лекарства от коронавируса в руках


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:10 Беглов и члены правительства уступят прививку от COVID-19 "учителям, врачам и силовому блоку"

17:23 Жесткие выборы, обновление ЗакСа и другие прогнозы на 2021 год

17:16 Дрозденко подработал автоволонтёром в помощь областным участковым врачам

16:25 Свыше 600 журналистов стали жертвами COVID-19 с начала пандемии

15:25 ФСБ потратила на покупку служебных автомобилей миллиард рублей

14:42 "Орден получите": Беглов призвал строителей в ближайшее время сдать новый корпус НИИ Скорой помощи

13:55 Коронавирус унёс жизнь одного из создателей "Мемориала", историка Михаила Рогачёва

13:20 "Жить сразу не хочется": Песков - о критике со стороны Путина

12:27 Комздрав опубликовал полный список телефонов пунктов вакцинации от COVID-19

12:01 Генпрокуратура назвала регионы с самыми завышенными ценами на продукты

11:15 Коронавирус подтверждён у более 24 тысяч россиян, из них свыше 3 тысяч - петербуржцы

10:33 В Петербурге снизилось количество COVID-госпитализаций

4 января, 18:00 Россияне-миллиардеры продолжают преумножать своё состояние и стали богаче на $14 млрд

4 января, 17:21 Смольный опубликовал афишу городских театров: на каникулах покажут 30 спектаклей

4 января, 16:21 Петербургу предоставят 100 млн рублей на развитие спортобъектов

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru