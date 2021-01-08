Карельским школьникам продлили каникулы и дистанционку

Глава Карелии Артур Парфёнчиков известил, что руководство республики приняло решение пролонгировать на неделю длительность каникул для начальной школы. Остальные дети должны вернуться к очному режиму обучения.

С первого по третий классы должны приступить к занятиям с 18 января, для них дистанционка отменяется. Остальные школьники вернутся к обучению с 11 числа, но пока в удалённом режиме.

Одновременно с младшеклассниками за школьные парты засядут и учащиеся с 9-го класса. Остальные начнут учиться очно с 1 февраля.

Студентам колледжей и техникумов предписано обучаться дистанционно до конца января, разрешены только практические заняться - но не более чем 15 человек в группах.

В Карелии на сегодняшний день зафиксировано почти 30 тысяч случаев COVID-19.