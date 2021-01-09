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15:45

У Гостиного двора вновь поддерживают пикетами хабаровчан и Фургала

фото ЗакС политика У Гостиного двора вновь поддерживают пикетами хабаровчан и Фургала

Несколько активистов в морозную петербургскую погоду встали в пикеты у Гостиного двора. Свой выход они посвятили политической ситуации в Хабаровске, где значительная часть населения до сих пор не смирилась с арестом бывшего губернатора Сергея Фургала и тем, что процесс над ним предстоит в столице. 

"Свободу и честное имя Фургалу", "Я/Мы Сергей Фургал", - написано на плакатах у демонстрантов. На другом плакате приведены и более общие соображения: "Самое страшное - это осознавать, что вокруг меня - сотни тысяч абсолютно равнодушных, абсолютно непросвещенных людей, у которых даже нет желания знать правду, думать и анализировать". Полиция, что стало традицией последних месяцев в городе, не мешает пикетчикам выражать свою точку зрения.

Напомним, что Сергея Фургала задержали и вывезли в Москву летом, вменив эпизоды пятнадцатилетней давности (причастность к убийствам предпринимателей). Политологи считают, что подлинная причина преследования хабаровского политика состоит в его недостаточной лояльности Кремлю и при этом огромной популярности у себя в регионе, превышающей президентскую.

Фото: Telegram-канал "ПЬЯТNIЦА"

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