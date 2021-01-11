Губернатор Ненецкого автономного округа подхватил COVID-19

Руководитель Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный уведомил подписчиков в Instagram, что его, как и множество других россиян, не обошла стороной коронавирусная инфекция.

"Дорогие друзья, сегодня получил положительный тест на ковид. Чувствую себя удовлетворительно, лечусь пока дома. Работаю удаленно, постоянно нахожусь на связи", – отчитался губернатор.

Всего в НАО известно о 815 случаях заражения COVID-19, при этом 716 человек излечились и никто из заболевших не умер.

Фото: Юрий Бездудный / Instagram