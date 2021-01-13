ЗакС согласился исправить закон об описании символов Петербурга

Законодательное собрание 13 января приняло в первом чтении несколько поправок в городской закон о детальном описании официальных символов Петербурга. Изменения были предложены губернатором Александром Бегловым.

В частности, в документе будет использоваться понятие "водный транспорт в Санкт-Петербурге" вместо "городской водный транспорт Санкт-Петербурга". Кроме того, "остановки городского водного транспорта Санкт-Петербурга" в тексте закона заменят словами "начальные, промежуточные и конечные пункты маршрута водного транспорта в Санкт-Петербурге".

Также из документа будет исключено положение о таксомоторах, поскольку утратил силу закон "Об организации обслуживания населения таксомоторами индивидуального пользования в Санкт-Петербурге".

Сергей Еремеев

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