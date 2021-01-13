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11:56

Индексации выплат для детей из многодетных семей в Петербурге перенесут на январь

фото ЗакС политика Индексации выплат для детей из многодетных семей в Петербурге перенесут на январь

Срок индексации ежегодной денежной выплаты на детей-школьников из многодетных семей в Петербурге перенесут с начала учебного на начало календарного года. Заксобрание 13 января одобрило в первом чтении соответствующую инициативу Смольного.

Время индексации было предложено скорректировать в связи с изменением периода предоставления ежегодной денежной выплаты, с периода 1 сентября - 30 июня на период календарного года.

Инициативу поддержали 38 депутатов. Голосовавших "против" и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев

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