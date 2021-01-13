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16:37

Соловьев возглавил рабочую группу по вытрезвителям

фото ЗакС политика Соловьев возглавил рабочую группу по вытрезвителям

Вице-спикер Законодательного собрания Сергей Соловьев ("Единая Россия") стал руководителем рабочей группы, которая должна адаптировать под Петербург федеральную инициативу о возврате вытрезвителей. Об этом журналистам сообщил сам заместитель председателя городского парламента 13 января.

Ожидается, что в состав рабочей группы помимо депутатов и чиновников войдут представители общественных организаций и правоохранительных органов. Соловьев рассказал, что уже звучали предложения организовать работу вытрезвителей по принципу государственно-частного партнерства, в таком случае попавшие в них граждане, вероятно, будут вынуждены оплачивать пребывание в учреждениях. Однако вице-спикер сказал, что никакой конкретики по этому вопросу пока нет. 

На вопрос ЗАКС.Ру, не возникнет ли у вытрезвителей дурной славы в народе, как это было раньше, Соловьев ответил, что все возможно, но депутаты постараются подготовить максимально приемлемый законопроект. 

- Некоторые радуются жизни, когда выпьют, а бывают люди агрессивные. Врач, оказавшийся в такой ситуации даже в этом новом учреждении тоже должен вести себя по-разному. Конечно, не должно быть нарушений, чтобы принимали жесткие меры, но я не исключаю, что нарушения будут, потому что врачи разные и клиенты будут тоже разными по своему состоянию, - добавил Соловьев. 

Первое заседание рабочей группы состоится 15 января. О готовности войти в ее состав представителей ЛДПР уже заявил лидер фракции "жириновцев" Павел Иткин

- Председатель нашей партии сказал, что у слова "вытрезвитель" есть негативная коннотация с советских времен. Он предлагает называть это "приют для уставших". Но в любом случае с учетом того, какие морозы стоят у нас в Петербурге, безусловно, это необходимая вещь, - сказал Иткин ЗАКС.Ру. 

Напомним, в конце 2020 года была принята федеральная инициатива о возврате вытрезвителей, от которых в России отказались в 2011 году. Регионам предстоит определить принципы работы вытрезвителей на местах, в том числе стоимость ночи в учреждении.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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