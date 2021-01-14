В Вологодской области надеются получить до конца февраля более 50 тысяч доз COVID-вакцины

На территорию Вологодской области 13 января поступило 2800 доз вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"), информирует региональный департамент здравоохранения. Препаратом из данной партии будут в первую очередь привиты медики и соцработники, учителя и сотрудники МФЦ.

На сегодняшний день были вакцинированы 518 человек, в основном это медслужащие. В прививочный лист ожидания записали уже свыше 2 тысяч жителей области.

Как отметил глава вологодского депздрава Сергей Бутаков, до конца февраля в регионе ожидают поставку 53,4 тысяч доз препарата для массовой вакцинации населения. Пока же на балансе области имеется 3 842 дозы "Спутника V".

В регионе действуют 13 прививочных пунктов - в Череповце, Вологде, а также в ЦРБ Великого Устюга, Тотьмы, Сокола, Белозерска, Устюжны, Грязовца, Вытегры и Шексны.