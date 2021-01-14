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13:00

Единоросс Анохин предложил Минтруда запретить мигрантам работать в такси

фото ЗакС политика Единоросс Анохин предложил Минтруда запретить мигрантам работать в такси

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Андрей Анохин написал обращение на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова с просьбой продумать меры, которые бы не позволили иностранным гражданам работать водителями такси. Текст документа есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

Единоросс, ссылаясь на департамент транспорта Москвы, указал, что в 2019 году количество аварий выросло на 60%, смертей на дорогах - 41%. В 2020 году, по его словам, смертность увеличилась еще на 25%. Депутат связывает это с большим количеством иностранных водителей такси.

"Нередко трудовые мигранты, работающие таксистами, в целях дополнительного заработка нарушают нормы КЗоТ и работают без отдыха и сна, после чего нередко засыпают за рулем автомобиля, создавая аварийные ситуации на дорогах", - заявил Анохин.

В своем послании он также написал, что ограничения на работу для мигрантов "поможет обеспечить рабочими местами граждан Российской Федерации, что крайне важно в условиях мировой пандемии".   

Ранее Анохин внес на рассмотрение Заксобрания три проекта постановления, связанных с работой на территории России граждан бывшего СССР. Одним из этих документов предлагалось расширить список профессий, на которые не могут устроиться граждане бывших союзных республик и прочих безвизовых стран. По мнению единоросса, таким людям нельзя быть членами экипажей гражданских самолетов, работать в школах и детских садах и быть задействованным при строительстве и эксплуатации стратегических объектов, в том числе объектов оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и связи. ЗакС пока не рассматривал эти документы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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