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14:57

ВОЗ: Победить COVID-19 в 2021 году вряд ли удастся

фото ЗакС политика ВОЗ: Победить COVID-19 в 2021 году вряд ли удастся

Нынешнем году свести пандемию коронавируса на нет вряд ли удастся, однако ситуацию всё же удастся стабилизироваться, прогнозирует глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, которого цитирует "Интерфакс".

"2021 год еще будет годом пандемии. Однако это будет более управляемая, более предсказуемая ситуация", – пояснил эксперт.

При этом ранее коллега Клюге, руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан сообщил, что 2021 год может в эпидемиологическом плане оказаться гораздо хуже, чем предыдущий.

"Второй год может оказаться еще сложнее, учитывая динамику передачи инфекции, а также ряд наблюдаемых нами проблем", - констатировал Райан.

Напомним, на сегодняшний день в мире известно о более 92 млн человек, заразившихся COVID-19 с начала пандемии.

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