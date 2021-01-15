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11:07

ЗакС сформировал рабочую группу по закону о вытрезвителях

фото ЗакС политика ЗакС сформировал рабочую группу по закону о вытрезвителях

Комитет по законодательству петербургского парламента на заседании 15 января сформировал рабочую группу по реализации в Петербурге федерального закона о вытрезвителях, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Возглавил ее вице-спикер Законодательного собрания Сергей Соловьев. Также в рабочую группу вошли депутат от "Единой России" Вера Сергеева, представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков и представители комитета по здравоохранению, юридического комитета и ГУ МВД по Петербургу. Конкретные лица из последних ведомств будут определены позже, уточнил руководитель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок. Он добавил, что также вступить в рабочую группу предложат другим депутатам городского парламента.

Присутствовавшие на заседании 15 января сотрудники комитетов Смольного отметили, что пока есть неопределенность по функционированию вытрезвителей. В частности, пока неизвестно, какая помощь и как будет оказываться людям в алкогольном опьянении, уточнила заместитель председателя комитета по здравоохранению Мария Виталюева. 

Комитет по законодательству ЗакСа рекомендовал парламенту принять в первом чтении закон о создании в городе вытрезвителей. 

Напомним, в конце 2020 года на федеральном уровне приняли законопроект о возврате вытрезвителей. Согласно документу, за нахождение в учреждении человек должен будет заплатить. Регионы самостоятельно определяют принципы работы вытрезвителей, следует из закона.

София Саттарова


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