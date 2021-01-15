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14:33

Депутат Тетердинко предложил освободить от НДФЛ использующих пожизненную ренту пенсионеров старше 70 лет

фото ЗакС политика Депутат Тетердинко предложил освободить от НДФЛ использующих пожизненную ренту пенсионеров старше 70 лет

Депутат Законодательного собрания Александр Тетердинко предложил коллегам направить в Госдуму законопроект об изменении налогового кодекса России. Согласно документу, от уплаты налога могут освободиться получатели ренты, если они старше 70 лет. Речь идет о пожизненной ренте и о договоре пожизненного содержания с иждивением - когда человек передает право собственности плательщику ренты, а тот обязуется либо регулярно выплачивать определенную сумму, либо содержать бывшего владельца или другого человека. Действовать законопроект будет в том случае, если плательщик ренты - муниципальное образование или субъект России, сказано в документе.

В материалах законопроекта Тетердинко поясняет, что пожилые люди используют пожизненную ренту не для получения дохода, а для поддержания необходимого для жизни финансового состояния. 

"В силу возраста и состояния здоровья для пожилых людей заключение договора пожизненной ренты (пожизненного содержания с иждивением) часто является единственной реальной возможностью повысить уровень жизни и улучшить свое финансовое положение на пенсии", - написал депутат.

В настоящий момент прибыль от ренты облагается подоходным налогом в 13%. Не облагаются этим налогом только 85 видов получения прибыли. 

 


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