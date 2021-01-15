Беглов принял отставку вице-губернатора Кириллова

Петербургский глава Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Владимира Кириллова, проинформировали в Смольном.

Кириллов покидает занимаемый пост "в связи с переходом на другую работу".

В должности вице-губернатора Кириллов был с ноября 2014 года. В сферу его деятельности входили вопросы культуры и безопасности. Также ему был подведомственен комитет по природопользованию.

Сам Кириллов ранее сегодня заявлял, что находится в отпуске. Ему прочат место руководителя "Государственного музея истории Петербурга", которое накануне покинул Александр Колякин, получивший пост спецпредставителя Беглова.

В Смольном ожидаются и другие кадровые перестановки: так, Беглов желает назначить первого заместителя председателя комитета по культуре Бориса Пиотровского, а также своего советника Сергея Дрегваля вице-губернаторами.

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