Смольный хочет запретить выходить на лед в Петербурге до середины марта

Смольный собирается продлить запрет выходить на лед водоемов Петербурга до середины марта, соответствующий проект постановления опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.

Власти планируют запретить выходить на лет с 15 января по 15 марта на реках и каналах в ряде районов. Запрет коснется Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов. Нельзя будет прогуляться по льду Невы, Малой Невы, Большой, Средней и Малой Невки от Вантового моста до моста ЗСД. Контролировать выполнение предписаний будет вице-губернатор Валерий Пикалев.

Документ пока еще не подписан. Сейчас действует постановление, запрещающее петербуржцам выходить на лед до 15 января. Напомним, гражданам за подобную "проверку" льда на прочность грозит штраф в 1 - 5 тысяч рублей, за поездку по льду на транспорте – 1,5 – 5 тысяч рублей.

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