Мурманским театрам и учреждениям культуры впервые с марта позволили открыться

Начиная с сегодняшнего дня, 18 января, мурманским театрам и иным учреждениям досуга и культуры впервые с марта региональные власти вновь разрешили принимать посетителей, известил в ходе совещания локального правительства губернатор Андрей Чибис.

Всем предписано работать с ограничениями, установленными Роспотребнадзором: при условии шахматной рассадки зрителей и 50% загрузке залов, соблюдении масочного режима, графиков дезинфекций и проветриваний, а также бесконтактного способа продажи билетов.

Отметим, по состоянию на сегодняшний день, в Мурманской области зафиксировано 40 477 случаев заражения граждан коронавирусом. Выздоровели более 36 тысяч человек, скончались 743 пациента.