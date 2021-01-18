МВД объяснило заседание суда по Навальному в отделе полиции отсутствием у него теста на COVID-19

Управление МВД по Московской области объяснило проведение заседания горсуда Химок по избранию меры пресечения Алексею Навальному прямо в отделе полиции тем, что у политика не было результатов теста на коронавирус после возвращения из Германии.

По словам представителей МВД, в день прибытия у Навального "отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию", и потому руководство ОВД Химок обратилось в местный горсуд "с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного".

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности доступ в помещение, где проходит судебное заседание, ограничен", - добавили в УМВД.

При этом ранее в суде заявили, что решили провести заседание в отделе полиции, чтобы на нем смогли присутствовать журналисты, которых в здание суда не пустили бы из-за эпидемии коронавируса. Однако, вопреки этим заявлениям, журналистов в отдел так и не пустили, на заседании присутствуют только сотрудники телеканалов Life и "Россия-1".

Навального задержали накануне, 17 января, в столичном аэропорту "Шереметьево" после того, как он вернулся из Германии. Перед Новым годом его объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Отмечаться ему помешало лечение в Германии, которое он проходил после отравления в августе. ФСИН требует заменить испытательный срок политику на реальный.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру