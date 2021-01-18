Петербургский штаб Навального намерен провести акцию 23 января

Сторонники Алексея Навального в Петербурге проведут свою акцию в поддержку политика 23 января, сообщила ЗАКС.Ру координатор регионального штаба оппозиционера Ирина Фатьянова.

О намерении сделать ближайшую субботу днем единых действий написал в Twitter руководитель штабов Навального Леонид Волков. Он заявил, что начинается подготовка к большим митингам по всей стране.

По словам Фатьяновой, петербургский штаб скорее всего традиционно подаст заявку на проведение митинга в Смольный. Однако она полагает, что ответ властей будет отрицательный.

- Акция состоится в любом случае. Мы не собираемся сидеть и ждать 15 лет пока нам её разрешат, когда Путин перестанет быть президентом, - сказала координатор.

Напомним, ранее Химкинский городской суд в помещении второго отделения полиции города Химки арестовал Навального на 30 суток. Накануне политик вернулся в Москву из Берлина, где восстанавливался после отравления "Новичком". Его задержали в аэропорту Шереметьево.

Сергей Еремеев