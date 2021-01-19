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14:43

Штаб Навального в Петербурге не планирует согласовывать акцию 23 января

фото ЗакС политика Штаб Навального в Петербурге не планирует согласовывать акцию 23 января

Глава Штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова сообщила ЗАКС.Ру, что активисты не намерены подавать властям города заявку на согласование акции в поддержку оппозиционера 23 января. Она отметила, что сроки на уведомление о митинге уже прошли - такую заявку необходимо направить в органы власти минимум за 10 дней до мероприятия.

Фатьянова напомнила, что ранее Штабу не согласовывали проведение митингов или других акций. Скорее всего, так же случилось бы и в этот раз, считает руководитель реготделения организации. 

- Алексея задержали в аэропорту, потом он оказался на судилище абсолютно незаконно. В этой ситуации требовать от нас поступать по закону, когда власть снова откажет нам, очень странно, - заявила Фатьянова.

Она добавила, что Конституция гарантирует россиянам право собираться мирно и без оружия. 

Напомним, 18 января Химкинский городской суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Заседание проходило в здании отделения полиции, куда не пускали сторонников Навального и многих журналистов. В тот же день в нескольких городах России прошли акции в поддержку оппозиционера. На Петербургском мероприятии полиция задержала более 50 человек.

Руководитель Штабов Навального Леонид Волков анонсировал акции в поддержку арестованного оппозиционера 23 января. Мероприятия планируется провести по всей стране, заявил Волков. 

София Саттарова

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