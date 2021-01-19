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16:40

У Гостиного двора задержали активиста Иванкина за пикетирование

фото ЗакС политика У Гостиного двора задержали активиста Иванкина за пикетирование

Активист Павел Иванкин 19 января вышел с пикетом к станции метро "Гостиный двор", передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. На плакате Иванкина была надпись с характеристикой полицейских.

В пикете Активист простоял около минуты - к нему сразу подошли несколько сотрудников правоохранительных органов и заявили, что он нарушает постановление правительства и будет сразу же задержан. Полицейские предупредили, что на Иванкина составят протокол по ст. 8.6.1 КоАП Петербурга и проводили его в автозак.

Еще два автомобиля полицейских припаркованы вдоль Невского проспекта, выход на проезжую часть огорожен железным забором.

Напомним, 18 января у Гостиного двора прошла акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Сначала полицейские задерживали только людей с плакатами, затем в автозак начали отправлять тех, кто хлопал, поднимал руки или просто стоял в толпе. Всего задержано более 50 человек.

София Саттарова

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