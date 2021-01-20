Макаров о новых вице-губернаторах: "Молодые ребята. Опыт должен доверять молодым"

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал утверждение Бориса Пиотровского, Сергея Дрегваля и Станислава Казарина на должности вице-губернаторов.

- Молодые ребята. Моя фраза о том, что опыт должен доверять молодым, как раз работает, - заявил спикер ЗакСа на брифинге 20 января.

Он подчеркнул, что парламент доверяет опыту и знаниям, которые получили новые вице-губернаторы.

Напомним, Пиотровский будет курировать в городском правительстве культуру и спорт, Дрегваль - энергетику и тарифное регулирование, Казарин - информационные технологии.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.