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14:37

В Петербурге разрешат вывозить мусор утром в выходные

фото ЗакС политика В Петербурге разрешат вывозить мусор утром в выходные

Законодательное собрание Петербурга 20 января приняло в первом чтении законопроект, согласно которому в регионе должны перестать штрафовать за вывоз твердых бытовых отходов по утрам в выходные и праздничные дни.

В настоящее время забор и транспортировка мусора в нерабочее время разрешается только с 12-00. ЗакС решил, что это условие можно смягчить. После окончательного принятия документа мусорные перевозчики смогут работать во дворах с 8-00.

Законопроект подготовили депутаты "Единой России" Денис Четырбок и Мария Щербакова.

Инициативу приняли голосами 37 депутатов. Один парламентарий проголосовал "против", ещё один воздержался.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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