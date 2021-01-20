Закон о выборах губернатора Петербурга скорректировали в соответствии с новой Конституцией

Главой Петербурга сможет быть только гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в России. Соответствующую поправку в городское законодательство региональный парламент принял в первом чтении 20 января.

Ранее требование было более мягким - только гражданство России. Инициативу подготовили после принятия поправок в Конституцию, согласно которым к чиновникам были предъявлены новые требования.

При обсуждении законопроекта лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова заявила о необходимости отменить или хотя бы снизить до 6% муниципальный фильтр. Она пообещала подготовить соответствующую поправку.

Сергей Еремеев

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