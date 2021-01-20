Вишневский сравнил политические репрессии в России со сталинскими

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский на заседании Заксобрания Петербурга 20 января высказался о резонансных политических делах современной России. Он назвал арест Алексея Навального, "Московское дело" и приговор анархисту Азату Мифтахову, которому на днях присудили шесть лет колонии за разбитое окно в офисе "Единой России".

Вишневский сравнил резонансные процессы со сталинскими репрессиями и предостерёг охранителей.

- История должна немного учить. Те, кто одобряет репрессии, потом сами становятся их жертвами. Потом будут писать: "Передайте товарищу Путину, произошла чудовищная ошибка", - сказал депутат.

Сергей Еремеев

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