Экс-вице-губернатор Кириллов назначен директором Петропавловской крепости

Бывший вице-губернатор Владимир Кириллов стал директором Государственного музея истории Петербурга, оповестили в пресс-службе учреждения культуры.

Нового главу коллективу представил вице-губернатор Валерий Пикалёв.

О том, что Кириллов получит руководящий пост в Петропавловской крепости, стало известно 15 января. Тогда СМИ уточняли, что "должность директора – это нечто вроде "золотого парашюта" для того, кого нужно отправить на почетную пенсию". По сведениям СМИ, средняя ежемесячная заработная плата на этой должности составляет 463 тысячи рублей.

Бывший директор музея Александр Колякин ушёл в Смольный: теперь он является спецпредставителем Александра Беглова.

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