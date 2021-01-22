"Власти не дают нам работать": Бизнес просит Беглова открыть фуд-корты в ТЦ

Владельцы точек общественного питания, расположенных в петербургских торговых комплексах, в очередной раз воззвали к городскому главе Александру Беглову с требованием позволить фуд-кортам принимать посетителей.

Предприниматели рассчитывают на конструктивный диалог с властями и даже предлагают свою помощь в открытии мобильных пунктов вакцинации граждан от COVID-19.

"Если бы мы в ноябре начали задавать вопросы, нас бы обвинили, что у нас руки по локоть в крови и мы зарабатываем сверхприбыли. Но сейчас хочется поговорить на эту тему. Власти опять не дают нам работать", - пишет у себя в Facebook управляющий партнер Fort Group Максим Левченко, который ещё прошлой весной одним из первых поднял протест против запрета на закрытие ТЦ.

Левченко напомнил, что в Петербурге уже открыты театры и музеи, а в Москве, где COVID-обстановка более напряжённая, фуд-корты и рестораны в ТК вообще не закрывали.

"Торговые центры "МЕГА" на КАДе полностью работают, хотя понятно, что они обслуживают в основном Петербург. Фуд-корты — это капля в море и никак на заболеваемость они не влияют. Мне кажется, власти должны выровнить эту ситуацию и услышать нас. Я за то, чтобы немедленно все открыть", - констатировал Левченко.

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