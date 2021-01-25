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11:41

Беглов: Петербург готовит план по передаче помещений Благовещенской церкви РПЦ

фото ЗакС политика Беглов: Петербург готовит план по передаче помещений Благовещенской церкви РПЦ

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на обращение 10 депутатов Законодательного собрания о передаче второго этажа Благовещенской церкви от Музея городской скульптуры к Петербургской епархии. Документ на своей странице в Facebook опубликовал парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский

Глава города сообщил депутатам, что из архивных документов следует - запрашиваемое РПЦ помещение является религиозным. Также Беглов написал, что Музею городской скульптуры взамен предоставили другое здание в переулке Джамбула. 

Сейчас органы власти рассматривают и согласовывают предложения по формированию плана передачи имущества от музея к РПЦ, сообщил губернатор. По его словам, план будет включать в себя мероприятия по освобождению второго этажа церкви, перебазирование коллекции музея "Знаки памяти", обеспечение финансирования и установку сроков по исполнению всех мероприятий. 

Беглов отметил, что закон не предусматривает приостановку процесса передачи имущества. Он также добавил, что на первый этаж Благовещенской церкви Петербургская Епархия не претендует.

Вишневский в соцсетях отметил, что из ответа губернатора следует - пока план не утвержден и ничего не решено. Депутат заверил, что он с коллегами и дальше будет предпринимать действия против передачи помещений РПЦ. Он заявил, что после революции новая власть забрала имущество у всех и возвращать его надо начать гражданам:

"И да, не устаю повторять: если имущество после революции отнимали у всех – то и возвращать надо всем. И РПЦ не должна быть первой в этой очереди. Начните возврат отнятого -  с граждан".

Напомним, в декабре 2020 года РПЦ направило запрос в комитет имущественных отношений с просьбой передать ей второй этаж Благовещенской церкви. который занимает Музей городской скульптуры. Против переселения музея выступили петербургские политики и общественники. Пока официально комитет не ответил на заявку РПЦ. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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