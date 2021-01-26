Учения по изоляции Рунета отложили до тех пор, пока не "схлынет пандемия"

Испытания "устойчивости и безопасности" Рунета отложены до тех пор, пока не "схлынет пандеми", уведомил "Интерфакс" заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.

Он сообщил, что в ведомстве проработали несколько планов учений, которые проведут "как только количество зараженных упадет".

Напомним, закон об автономной работе рунета был подписан президентом Владимиром Путиным 1 мая 2019 года. Его на рассмотрение парламента внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018-го. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации. Планируется, что учения по изоляции рунета будут проводиться не реже раза в год.