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10:26

ФСБ объяснила бесполетную зону у дворца под Геленджиком разведактивностью стран НАТО

фото ЗакС политика ФСБ объяснила бесполетную зону у дворца под Геленджиком разведактивностью стран НАТО

Федеральная служба безопасности обосновала бесполетную зону у мыса Идокопаса приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, пишет РБК со ссылкой на ответ службы.

В ФСБ заявили, что причиной стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО" у территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года.

Отряд занимается "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля", и других задач на него "не возложено", подчеркнули в ФСБ.

Напомним, в районе мыса Идокопаса находится дворец, который связывают с Владимиром Путиным. В последнее время тема этой недвижимости стала обсуждаемой после того, как команда оппозиционера Алексея Навального опубликовала фильм-расследование о ней. Это случилось после того, как как политика отправили под арест до суда по требованию ФСИН заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный. Авторы расследования утверждают, что территория может быть недвижимостью Путина, и её стоимость оценивается в 100 млрд рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту тему "старой пластинкой" и заявил, что у Путина "нет никакого дворца в Геленджике". Сам Путин отрицает, что ему принадлежит подобная недвижимость.

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