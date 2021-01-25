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15:08

"Скучно, девочки": Путин отрицает наличие у него дворца под Геленджиком за 100 млрд рублей

фото ЗакС политика "Скучно, девочки": Путин отрицает наличие у него дворца под Геленджиком за 100 млрд рублей

Президент Владимир Путин впервые лично прокомментировал фильм-расследование Алексея Навального о дворце под Геленджиком, назвав ролик "монтажом" и "компиляцией".

Заявление прозвучало на онлайн-встрече со студентами: о расследовании Путина спросил один из участников. Путин заявил, что не смотрел фильм "просто за отсутствием свободного времени", но "листал видеоподборки", которые прислали ему помощники.

"Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!" - утверждает Путин.

По его мнению, этим расследованием россиянам пытались "промыть мозги". Путин считает, что тема о дворце, который связывают с его именем, муссировалась давно.

"Скучно, девочки", - добавил Путин.

Фильм-расследование о "дворце Путина" был опубликован командой Навального 19 января, на следующий день после того, как политика отправили под арест до суда по требованию ФСИН заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный. Авторы расследования утверждают, что территория может быть недвижимостью Путина, и её стоимость оценивается в 100 млрд рублей. Песков назвал эту тему "старой пластинкой" и заявил, что у Путина "нет никакого дворца в Геленджике".

Ролик стал самым просматриваемым на канале Навального. К 15:00 25 января он набрал 86 млн просмотров.

фото: пресс-служба Кремля

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