"Абсолютно трудолюбивый человек": Макаров поздравил с днем рождения депутата Мартемьянову

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров в начале пленарного заседания 27 января поздравил с прошедшим днем рождения депутата "Единой России" Юлию Мартемьянову.

Председатель парламента охарактеризовал её как человека "безукоризненно добросовестного", очень ответственного и скромного.

- Абсолютно трудолюбивый человек, - добавил Макаров.

Также поздравления от него услышала начальник юридического управления ЗакСа Светлана Коновалова. Ее спикер назвал легендой юридического фронта городского парламента.

Сергей Еремеев

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