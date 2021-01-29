В ЗакСе предложили временно освободить от арендной платы часть газетных и театральных киосков

Петербургские предприниматели, торгующие газетно-журнальной продукцией, товарами культурно-развлекательного назначения, аудио- и видеозаписями, могут быть освобождены от оплаты аренды за II квартал 2020 года. Соответствующий законопроект 29 января одобрил комитет по законодательству городского Заксобрания.

Уточняется, что такие организации должны быть расположены в непосредственной близости от метро. Председатель парламентского комитета Денис Четырбок отметил, что речь идет в первую очередь о газетных и театральных киосках.

Представители отрасли, которую планируется поддержать, заявили, что не смогли получить в полном объеме льготы от городских властей в пандемию, поскольку не относятся к субъектам малого и среднего бизнеса.

В поддержку законопроекта высказались представители ГУП "Петербургский метрополитен" и ГУП "Пассажиравтотранс", подтвердившие снижение пассажиропотока, что, по их мнению, могло сказаться на спросе на печатную продукцию.

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