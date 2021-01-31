"ОВД-Инфо": На акции "Свободу Навальному" уже задержан 261 человек

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" по состоянию на 10 утра насчитал уже 261 задержанного в России в связи с несанкицонированной акцией "Свободу Навальному".

Больше всего попавших в автозаки пока во Владивостоке - более 100 человек. Также сообщается о задержанных в Хабаровске, Иркутске, Кемерове, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Москве и Петербурге.

В Северной столице сотрудники с утра нагрянули с обысками к активистам в рамках дела о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267 УК), возбужденному после протестного шествия 23 января. Тогда на улицы Петербурга вышли около 10 тысяч человек, задержанны были более 500 человек.