Утро в Петербурге началось с обысков у активистов и перекрытия улиц

В Петербурге перед запрещенной властями протестной акции к нескольким оппозиционным активистам явились правоохранители с намерением обыскать их квартиры.

Таким образом поступили с бывшей главой штаба Навального, Полиной Костылевой, которой грозили выпилить дверь, о чем она написала у себя в Facebook. В аналогичную ситуацию, как сообщает "ОВД-Инфо", попали депутат МО "№72" Владимир Волохонский, родственники пресс-секретаря движения "Весна" Софьи Уляшевой. Пришли силовики также к активистам Красимиру Врански, Даниилу Кену и Дарье Апахончич. Правозащитница Евгения Литвинова также пожаловалась на настойчивый стук в дверь. Часть обысков связана с расследующимся уголовным делом о перекрытии улиц в ходе предыдущей массовой несанкционированной акции 23 января, когда протестующие заполонили проезжую часть Невского проспекта.

Между тем, комитет по транспорту в своем Telegram-канале сообщил, что Невский проспект и близлежащие улицы, площадь Восстания, Благовещенский, Троицкий и Дворцовый мосты закрыты для движения.

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