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14:27

Якутского шамана Габышева во второй раз принудительно поместили в психдиспансер

фото ЗакС политика Якутского шамана Габышева во второй раз принудительно поместили в психдиспансер

Городской суд Якутска одобрил иск локального психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации шамана Александра Габышева, поделился с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"[Габышев] госпитализирован в недобровольном порядке. Защита приобщила к материалам дела заключение независимого специалиста-психиатра и заявила ходатайство о допросе этого специалиста, а также об отложении судебного разбирательства для обеспечения его явки из Москвы. Однако суд отказался в удовлетворении ходатайства о вызове специалиста и о проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы", - рассказал о деталях процесса Прянишников.

Якутский психдиспансер заявил о намерении добиться через суд уже повторной госпитализации Габышева сразу после того, как шаман объявил о готовности начать очередной поход на Кремль.

Первый раз "изгонитель Путина" попал в медучреждение в мае 2020 года - перед этим он успел вместе со сторонниками начать путь до Москвы. Из ПНД его отпустили уже в июне.

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