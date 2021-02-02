Апелляционный суд оставил в силе приговор псковской журналистке Прокопьевой

Апелляционный военный суд не стал удовлетворять жалобу адвокатов обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой на её приговор, оставив в силе вынесенное ранее решение, оповестил у себя в Telegram-канале глава "Агоры" Павел Чиков.

Прокопьевой инкриминировали ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Её признали виновной и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Прокопьеву преследовали с февраля 2019 года за высказанное в эфире "Эха Москвы" мнение о мотивах, побудивших в октябре 2018 года подростка Михаила Жлобицкого подорвать себя в приёмной архангельского УФСБ.

В ноябре 2020 года Прокопьеву наградили Международной премией за свободу прессы.