"ОВД-Инфо": В районе Мосгорсуда задержаны 287 человек

На территории, прилегающей к зданию Московского городского суда, по состоянию на 17:00 задержаны уже 287 человек - причем, как пришедших поддержать политика Алексея Навального, так и простых прохожих, оповестили в "ОВД-Инфо".

Задержания у судебной инстанции и прилегающей к ней станции метро начались с самого утра: силовики окружили район плотным кольцом, внимание привлекали все выходящие из подземки.

Сам Навальный, напомним, только закончил выступать с речью в суде. Сейчас ему вопросы задаёт прокурор. Трансляцию ведет "Медиазона".

ФСИН желает, чтобы оппозиционер, который будучи в коме и на лечении в Германии и в связи с этим не отчитывавшийся перед инспекцией, отправился на 3,5 года в колонию.