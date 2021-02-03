ЗакС опять не захотел рассматривать проекты постановлений единоросса Анохина

Законодательное собрание Петербурга отказалось включать в повестку заседания 3 февраля шесть федеральных инициатив депутата "Единой России" Андрея Анохина.

Среди них - проекты постановления о кредитной амнистии для россиян и о необходимости получать приглашения на въезд трудовым мигрантам из бывшего СССР.

Все эти документы Анохин пытался внести в повестку с голоса. Он хотел обратиться к председателю юридического управления ЗакСа Светлане Коноваловой, однако спикер городского парламента Вячеслав Макаров не дал этого сделать.

- Законодательное собрание - не частное предприятие, а демократический орган, - заявил Анохин, после чего Макаров отключил ему микрофон.

Не поддерживать решение включить инициативы Анохина в повестку попросил председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок. По его словам, по документам нет заключения совета законодателей, а некоторые из них ещё не были рассмотрены на профильных комиссий.

За включение каждой из инициатив в повестку проголосовали не более четырёх депутатов.

Сергей Еремеев

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