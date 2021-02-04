18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:28

Оператора Пулково вновь хотят привлечь к ответственности за сброс токсичных отходов в реку Новую

фото ЗакС политика Оператора Пулково вновь хотят привлечь к ответственности за сброс токсичных отходов в реку Новую

Росприроднадзор в очередной раз намерен привлечь к административной ответственности ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта Пулково) в части нарушения правил водопользования при сбросе сточных вод, информирует пресс-служба ведомства.

Ещё в ноябре прошлого года специалисты надзорного органа провели рейд, в ходе которого были осмотрены акватории канала Новый и реки Новая, а также Лиговского канала в районе СНТ "Дачное". Ими были взяты пробы сточных вод из подведомственной компании территории, а также природной воды из Лиговского канала в 10 метрах ниже от места сброса.

Как показали результаты исследования, отобранная из труб выпуска вода оказывает токсичное воздействие на реку, обнаружены значительные превышения концентраций отравляющих веществ.

"Для установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование", - подчеркнули в Росприроднадзоре.

Добавим, река Новая постоянно подвергается выбросам с территорий, к которым прилегает, тревогу о её состоянии систематически бьют экоактивисты. В последний раз оператора Пулково заставили через суд перестать сбрасывать в водный объект свои отходы.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:53 Прокурор запросил 5 лет колонии для Анастасии Шевченко по делу о "нежелательной" организации

14:01 Росгвардия потратила ещё 247 млн рублей на спецтехнику для разгона митингов

12:02 Дрозденко предложил создать в Гатчине мемориал на месте детского концлагеря

3 февраля, 20:13 Российские СМИ решили публиковать тексты "Медиазоны" в знак солидарности с арестованным Сергеем Смирновым

3 февраля, 18:41 Депутаты МО "Южно-Приморский" предложили прописать в законе ошибки в декларациях, за которые нельзя лишать мандатов

3 февраля, 17:59 Приговор экс-главе Удмуртии Соловьеву по делу о взятках вступил в силу

3 февраля, 17:31 Договор СНВ между Россией и США продлен до 2026 года

3 февраля, 17:23 Беглов предложил отмечать День работника уголовно-исполнительной системы за счет бюджета

3 февраля, 14:50 47news: Депутата ЗакСа Ленобласти Голикова заподозрили в получении взятки в 3 млн рублей

3 февраля, 12:47 Беглов утвердил порядок госнадзора в области обращения с животными в Петербурге


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:57 В ЛДПР готовы "вернуть в легитимное русло" участников несанкционированных акций

17:56 Пребывающую под домашним арестом Соболь вновь навестили полицейские

17:32 Суд в Самаре оштрафовал автора трека "Аквадискотека" за танцы на акции 31 января

17:29 По делу о клевете на ветерана Навального вновь повезут в суд

16:54 Левые силы провели политическую акцию в центре Москвы, избежав задержаний

16:53 Прокурор запросил 5 лет колонии для Анастасии Шевченко по делу о "нежелательной" организации

16:33 Снегоприемные пункты Петербурга поставили рекорд нынешней зимы

16:28 Оператора Пулково вновь хотят привлечь к ответственности за сброс токсичных отходов в реку Новую

15:55 Петербургских школьников младших классов полностью обеспечили горячими обедами

15:50 Инфраструктура для массовых репрессий

15:39 Суд арестовал депутата ЗакСа Ленобласти Голикова по делу о 3 млн рублей

15:15 После обращения Ковалева Политехнический парк рекомендовали открыть с восточной стороны

14:59 Соболь оштрафовали за неповиновение полиции во время ожидания прилёта Навального во Внуково

14:41 Макаров наградил росгвардейцев, охранявших ЗакС в ходе протестов 31 января

14:01 Росгвардия потратила ещё 247 млн рублей на спецтехнику для разгона митингов

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru