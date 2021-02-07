Депутат Высоцкий поучаствовал в передаче воды Александровской больнице

Петербургские волонтеры "Единой России" и ее молодежного крыла МГЕР при участии депутата ЗакСа Игоря Высоцкого обеспечили Александровскую больницу двумя тоннами бутилированной питьевой воды. Акция нашла признательность в лице главврача по имени Юрий Линец. На это ответил взаимностью Высоцкий.

"Также отметить немаловажную роль на протяжении всего периода пандемии активистов и волонтеров: ваша помощь дорого стоит. Вы оказываете ее не только тем, кто сейчас находится на передовой, но и жителям города, которые особенно в ней нуждаются", - цитирует слова законотворца пресс-служба ЕдРа.

Ранее активисты, замеченные в этом мероприятии, помогли Боткинской больнице и НИИ им. Джанелидзе.

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