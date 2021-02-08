"Ошибка места и времени может обесценить самые точные слова": Шлосберг написал открытое письмо Явлинскому

Член политкомитета "Яблока" Лев Шлосберг опубликовал на своем сайте открытое письмо, адресованное основателю партии Григорию Явлинскому, который в минувший уик-энд опубликовал текст с критикой методов политической работы и особенностей личности Алексея Навального, находящегося в СИЗО "Матросская тишина". По мнению Шлосберга, игнорировать бурную общественную реакцию на статью Явлинского для политика и представляемого им политического движения невозможно. Пковскому депутату представляется, что его старший соратник выбрал не лучшее время для своего выпада в адрес Навального, который находится в уязвимом положении и преследуется государством. В схожих обстоятельствах и по той же самой причине, напоминает автор письма, Явлинский оставлял при себе оценки деятельности Михаила Ходорковского. После выхода статьи "Без путинизма и популизма", считает псковский "яблочник", на кону - репутация партии и ее электоральный потенциал.

"Главная задача партии "Яблоко" сейчас — увидеть, понять и поддержать миллионы людей, пришедших в политику, в том числе людей, вышедших с открытым протестом на мирные акции с требованием свободы в январе и феврале 2021 года. Или наша партия сможет стать представителями этих граждан, или мы останемся без избирателей — единственного кислорода политических партий. Условием мирной смены власти в России является союз уличного протеста и публичных представителей граждан в парламенте", - пишет Шлосберг.

Он добавил, что фактически сторонники Навального - это избиратели "Яблока", и партии нельзя не считаться с их мнением и отвращать их от себя.

Ранее реакцию оппозиционно настроенной общественности на текст Явлинского его петербургский однопартией Борис Вишневский счел травлей. Молодежное крыло петербургского "Яблока", в свою очередь, осудило резонансное выступление основателя партии.

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