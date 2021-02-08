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8 февраля, 20:54

"Фонтанка": На совещании в Смольном не стали обсуждать перекрытие центра города 6 февраля

фото ЗакС политика "Фонтанка": На совещании в Смольном не стали обсуждать перекрытие центра города 6 февраля

На очередном рабочем совещании петербургского правительства никак не прозвучала взволновавшая многих петербуржцев тема перекрытого центра города, который можно было увидеть в минувшие выходные без какой-либо убедительной причины. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на двух участников рабочей встречи, при этом жалобы бизнеса из-за перекрытий дошли до компетентных чиновников.

Напомним, что 6 февраля Невский проспект почти на всем его протяжении заставили уборочной и полицейской техникой, заблокировав подступы к нему с других улиц. Массовых протестных акций, в отличие от 23 и 31 января, в этот день запланировано и проведено не было.

Проблемой перекрытия города, которое петербуржцы могли наблюдать еще в день несанкционированной акции протеста 31 января, интересуется депутат Борис Вишневский. Его волнует, в частности, стоимость этих мер и то, по какой статье расходов на нее тратятся городские деньги. Об этом он попытался узнать у губернатора в официальном запросе. По поводу блокирования улиц и площадей 6 февраля он написал в правоохранительные органы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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