"Фонтанка": На совещании в Смольном не стали обсуждать перекрытие центра города 6 февраля

На очередном рабочем совещании петербургского правительства никак не прозвучала взволновавшая многих петербуржцев тема перекрытого центра города, который можно было увидеть в минувшие выходные без какой-либо убедительной причины. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на двух участников рабочей встречи, при этом жалобы бизнеса из-за перекрытий дошли до компетентных чиновников.

Напомним, что 6 февраля Невский проспект почти на всем его протяжении заставили уборочной и полицейской техникой, заблокировав подступы к нему с других улиц. Массовых протестных акций, в отличие от 23 и 31 января, в этот день запланировано и проведено не было.

Проблемой перекрытия города, которое петербуржцы могли наблюдать еще в день несанкционированной акции протеста 31 января, интересуется депутат Борис Вишневский. Его волнует, в частности, стоимость этих мер и то, по какой статье расходов на нее тратятся городские деньги. Об этом он попытался узнать у губернатора в официальном запросе. По поводу блокирования улиц и площадей 6 февраля он написал в правоохранительные органы.

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