18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:02

Вишневский обратился в ГУ МВД и прокуратуру из-за перекрытия Невского проспекта силовиками

фото ЗакС политика Вишневский обратился в ГУ МВД и прокуратуру из-за перекрытия Невского проспекта силовиками

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский направил в управление МВД по Петербургу обращение с просьбой провести проверку по факту перекрытия Невского проспекта, об этом Вишневский сообщил в соцсетях.

Вишневский обратил внимание на то, что движение по Невскому проспекту и близлежащим улицам было перекрыто в течение длительного время, несмотря на отсутствие анонсов каких-либо акций протеста. В итоге были созданы "массовые неудобства для многих граждан", у которых сорвались планы по работе и отдыху.

"Полагаю, что действия должностных лиц, организовавших это перекрытие, образуют состав преступления, предусмотренный ст. 267 УК РФ (умышленное блокирование транспортных коммуникаций либо воспрепятствование движению транспорта)", - отметил Вишневский в заявлении.

Депутат просит провести проверку, установить, кто несет ответственность за перекрытие движения и рассмотреть вопрос о возбуждении дела по ст. 267 УК РФ. Такое же обращение он направил в прокуратуру Петербурга.

Невский проспект и улицы вокруг него на несколько часов оказались перекрыты сотрудниками полиции, Росгвардии и ОМОНа. Не работало метро "Невский проспект", было закрыто движение транспорта, выезды на Невский были перекрыты снегоуборочной техникой. При этом ни о каких протестных акциях, как было 23 и 31 января, не заявлялось. ЗАКС.Ру показал, как это было.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17:48 Эрмитаж и музей Ахматовой ждут петербуржцев, не попавших к ним из-за перекрытия Невского проспекта

16:22 Смольный объявил о восстановлении движения общественного транспорта по Невскому проспекту

15:40 Более 10 автобусов силовиков пригнали к памятнику жертвам политрепрессий

15:05 Станцию метро "Невский проспект" снова открыли для пассажиров

12:44 Станцию метро "Невский проспект" закроют ради "безопасности пассажиров"

12:11 Telegram заблокировал каналы с персональными данными силовиков, судей и журналистов

5 февраля, 19:52 Вишневский призвал Беглова снять "коронавирусные" ограничения на проведение митингов в Петербурге

5 февраля, 18:31 В Петербурге слабослышащего и не говорящего инвалида оштрафовали за "скандирование лозунгов" на протесте 31 января

5 февраля, 17:22 Россия высылает дипломатов ФРГ, Польши и Швеции за повышенный интерес к протестам

5 февраля, 16:23 "Написали на снегу слово "Свобода": В Москве задержали 25 облаченных в форму ОМОН активистов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:50 В Петербурге задержали рэпера Славу КПСС

18:26 Муниципал: Мундеп Лаврова спросила у Смольного о "борьбе с терроризмом" с помощью грузовиков

18:02 Вишневский обратился в ГУ МВД и прокуратуру из-за перекрытия Невского проспекта силовиками

17:48 Эрмитаж и музей Ахматовой ждут петербуржцев, не попавших к ним из-за перекрытия Невского проспекта

16:46 Полиция провела обыски по 30 адресам по делу о перекрытии дорог в Петербурге

16:25 По Петербургу с препятствиями: Как силовики перекрывали центр города

16:22 Смольный объявил о восстановлении движения общественного транспорта по Невскому проспекту

16:11 В ГУ МВД  по Петербургу заявили, что ограничение работы транспорта не в их компетенции

15:40 Более 10 автобусов силовиков пригнали к памятнику жертвам политрепрессий

15:05 Станцию метро "Невский проспект" снова открыли для пассажиров

14:34 Фотограф Дмитрий Марков выставил на аукцион снимок силовика перед портретом Путина

13:53 "Интерфакс": Прокурору по делам Навального предоставили госзащиту

13:24 Беременной экоактивистке стало плохо при обыске по делу о перекрытии дорог на акции 23 января

12:44 Станцию метро "Невский проспект" закроют ради "безопасности пассажиров"

12:11 Telegram заблокировал каналы с персональными данными силовиков, судей и журналистов

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru