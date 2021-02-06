Вишневский обратился в ГУ МВД и прокуратуру из-за перекрытия Невского проспекта силовиками

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский направил в управление МВД по Петербургу обращение с просьбой провести проверку по факту перекрытия Невского проспекта, об этом Вишневский сообщил в соцсетях.

Вишневский обратил внимание на то, что движение по Невскому проспекту и близлежащим улицам было перекрыто в течение длительного время, несмотря на отсутствие анонсов каких-либо акций протеста. В итоге были созданы "массовые неудобства для многих граждан", у которых сорвались планы по работе и отдыху.

"Полагаю, что действия должностных лиц, организовавших это перекрытие, образуют состав преступления, предусмотренный ст. 267 УК РФ (умышленное блокирование транспортных коммуникаций либо воспрепятствование движению транспорта)", - отметил Вишневский в заявлении.

Депутат просит провести проверку, установить, кто несет ответственность за перекрытие движения и рассмотреть вопрос о возбуждении дела по ст. 267 УК РФ. Такое же обращение он направил в прокуратуру Петербурга.

Невский проспект и улицы вокруг него на несколько часов оказались перекрыты сотрудниками полиции, Росгвардии и ОМОНа. Не работало метро "Невский проспект", было закрыто движение транспорта, выезды на Невский были перекрыты снегоуборочной техникой. При этом ни о каких протестных акциях, как было 23 и 31 января, не заявлялось. ЗАКС.Ру показал, как это было.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.