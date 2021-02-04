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18:25

Вишневский интересуется у Беглова, сколько стоило перекрыть город перед митингами

фото ЗакС политика Вишневский интересуется у Беглова, сколько стоило перекрыть город перед митингами

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский направил запрос губернатору Александру Беглову, интересуясь в нем деталями перекрытия центральных улиц, мостов и площадей, а также закрытием станций метро, которые имели место перед несанкционированными акциями протеста 23 и 31 января. Парламентарий обращает внимание на то, что это было сделано за целые сутки до планировавшихся событий и с учетом этого спрашивает о "цене вопроса". Кроме того, Вишневскому важно знать, по какой статье расходов были потрачены деньги на перекрытие города.

"Кто дал указание о масштабных перекрытиях в центре, закрытии станций метрополитена и остановке ряда маршрутов общественного транспорта", - гласит его третий вопрос.

В письме Вишневский также отмечает, что протестующие планировали перемещаться по тротуарам, а значит, острой необходимости парализовывать движение транспорта не было.

Напомним, что в сумме на двух крупных петербургских акциях протеста задержали, по данным "ОВД-Инфо", почти две тысячи горожан.


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